Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver accoltellato il figlio di 12 anni alle spalle, ferendolo al polmone sinistro. L’aggressione è avvenuta questa mattina, e subito dopo l’uomo ha tentato di suicidarsi. Il bambino è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’autore del gesto è stato fermato dalle forze dell’ordine.

AGI - Un 12enne è stato ferito questa mattina a Napoli con due coltellate al polmone sinistro. A colpire il ragazzino, come hanno appurato i carabinieri della compagnia Stella intervenuti in un'abitazione in via Vergini, nel rione Sanità, è stato il padre che p oi avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi con il coltello al collo e ai polsi. L'uomo, di 35 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma e lesioni a un'esercente la professione sanitaria. Questi i fatti. Il ragazzino sarebbe stato colpito alle spalle dal genitore che all'improvviso avrebbe dato in escandescenze. In casa in quel momento c'erano anche la moglie e le altre due figlie di 10 e 16 anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Accoltella il figlio di 12 anni alle spalle e poi tenta il suicidio, arrestato 35enne a Napoli

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