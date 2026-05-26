Accoltella il figlio di 12 anni al torace poi tenta il suicidio | gravissimi entrambi

Un uomo ha accoltellato il figlio di 12 anni al torace e subito dopo ha tentato di suicidarsi con lo stesso coltello. Entrambi sono in condizioni gravissime. La polizia ha trovato i due nel luogo dell'aggressione. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'episodio. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica o sui motivi. La scena si è svolta in una abitazione privata.

Prima avrebbe colpito due volte il figlio di 12 anni con un coltello, poi avrebbe provato a togliersi la vita con la stessa lama. Il giovane e il padre adesso si trovano entrambi ricoverati in ospedale in gravi condizioni. È successo poco dopo le 9 di oggi, martedì 26 maggio, in un'abitazione del. 🔗 Leggi su Today.it

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