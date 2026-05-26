Una donna ha accoltellato il figlio di 12 anni e poi ha tentato di togliersi la vita. L’episodio si è verificato in un momento di crisi, secondo quanto riferito dalla stessa donna, legata a uno stato di astinenza. Un gesto improvviso e rapido di una madre ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato entrambi in ospedale.

Un gesto istintivo e rapido ha evitato una tragedia. Un gesto che una madre ha fatto, senza pensare, guidata solo dal sentimento di protezione che, molto probabilmente, ha evitato che altri fendenti venissero diretti contro il figlio. Per questo il dodicenne napoletano che, ieri mattina, è stato accoltellato dal padre in preda a una furia violenta, è salvo. Il minore, colpito due volte alla schiena con un coltello da cucina, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Santobono in prognosi riservata ma non rischia la vita. Durante la brutale aggressione da parte del padre del bambino, la mamma ha strappato il coltello dalle mani del 35enne napoletano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Accoltella il figlio 12enne, poi tenta di uccidersi: «Era in crisi d?astinenza»

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