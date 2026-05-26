Accoltella il figlio 12enne la madre lo difende | lui tenta il suicidio La lite in casa a Napoli

Un bambino di 12 anni è stato ferito da un colpo di arma bianca dal padre in una casa nel Rione Sanità, a Napoli. La madre ha cercato di difendere il figlio. Dopo l’aggressione, il padre ha tentato di togliersi la vita. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.

È ricoverato in condizioni gravi il 12enne colpito dal padre questa mattina in una casa al Rione Sanità, nel centro di Napoli. La discussione è rapidamente degenerata in violenza nell’abitazione in via Vergini, quando erano le 8.30. Il 12enne è stato colpito con due fendenti al polmone sinistro e trasportato in codice rosso al Vecchio Pellegrini, dove ora si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il padre dopo aver colpito il figlio avrebbe rivolto la lama contro se stesso, ferendosi al collo e al volto nel tentativo di togliersi la vita. Anche l’uomo è ricoverato al Pellegrini in prognosi riservata. Cosa è successo in via Vergini: la ricostruzione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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