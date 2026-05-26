Durante i campionati giovanili di spada a Pellezzano, l’Accademia Olimpica Beneventana ha conquistato un oro e due bronzi. La squadra ha partecipato con una prova collettiva di grande livello, portando a casa i tre riconoscimenti. La competizione ha visto i giovani schermidori impegnati in diverse gare a squadre, con risultati che testimoniano il buon livello dell’istituto. La manifestazione si è svolta nel fine settimana scorso, evidenziando le capacità dei partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un oro e due bronzi, ma soprattutto una prova collettiva di grande spessore, segnano il fine settimana scorso dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, impegnata a Pellezzano nei campionati giovanili di spada a squadre. Il club sannita conferma così non solo la qualità tecnica del gruppo, ma anche la solidità di uno spirito di squadra emerso con chiarezza in ogni fase della competizione. Oltre ai piazzamenti, a distinguere la trasferta è stato il clima di collaborazione e sostegno reciproco che ha accompagnato l’intero svolgimento delle gare, uno degli aspetti più significativi dell’esperienza vissuta dal gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accademia Olimpica Beneventana: un oro e due bronzi ai campionati giovanili di spada

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