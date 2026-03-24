Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno una settimana da incorniciare

L'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha partecipato con successo al Gran Premio Giovanissimi di Spada Regionale, che si è svolto a Portici la domenica precedente. La competizione ha visto la presenza di diversi atleti provenienti da varie regioni, con la scuola beneventana che ha ottenuto ottimi risultati. L'evento ha avuto una durata di una giornata e ha coinvolto numerosi giovani schermidori.

Tempo di lettura: 3 minuti Un fine settimana da incorniciare per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, protagonista assoluta al Gran Premio Giovanissimi di Spada Regionale, svoltosi a Portici la scorsa domenica. Nel primo appuntamento del 2026, il club sannita conferma il proprio eccellente stato di forma, facendo registrare una vera e propria incetta di risultati in tutte le categorie. Il risultato di maggior prestigio arriva nella categoria Allieve, dove Chiara Novelli conquista una splendida medaglia d’oro, imponendosi con una prestazione di grande spessore tecnico e mentale. In pedana, l’atleta beneventana ha dimostrato ancora una volta maturità, lucidità e piena consapevolezza nell’uso della spada, gestendo con autorità ogni fase della competizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, una settimana da incorniciare Articoli correlati Leggi anche: Basket A2 femminile. Matassini: "Matelica, una settimana da incorniciare» Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoArezzo, 7 marzo 2026 – Nello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le...