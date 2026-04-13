Scherma l’Accademia Olimpica Beneventana tra podi e qualificazioni

Durante il fine settimana, l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha ottenuto risultati significativi sia a Roma che a Torella dei Lombardi. La squadra ha partecipato a diverse competizioni, conquistando podi e qualificazioni in varie discipline. Gli atleti si sono confrontati con altri giovani schermidori, portando a casa piazzamenti importanti. L’attività dell’accademia si è svolta con successo in entrambe le località, consolidando la sua presenza nel panorama della scherma giovanile.

Tempo di lettura: 2 minuti Un fine settimana da ricordare per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, protagonista su più fronti con risultati di assoluto rilievo tra Roma e Torella dei Lombardi (AV). Alla prova nazionale paralimpica di Roma, Salvatore De Falco conquista una splendida doppia medaglia di bronzo, salendo sul podio sia nella spada sia nella sciabola: un risultato che certifica il valore e la continuità dell’atleta sannita in un contesto di altissimo livello. Nella stessa trasferta capitolina, Luigi Fioretti fa registrare ottimi piazzamenti, confermando solidità tecnica e crescita costante, preziose per il prosieguo della stagione agonistica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scherma, l’Accademia Olimpica Beneventana tra podi e qualificazioni Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, una settimana da incorniciareTempo di lettura: 3 minutiUn fine settimana da incorniciare per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, protagonista... Frascati Scherma: cinque podi tra i fiorettisti nel campionato regionale Cadetti e GiovaniFrascati (Rm) – Diversi atleti del Frascati Scherma si sono spostati nella vicina Ariccia nello scorso fine settimana.