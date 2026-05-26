Accademia militare di Modena credibilità e prestigio delle istituzioni prevalgono sulla realtà costruita dai social
Una notizia riferisce di un presunto crossdresser presente nel salone d’onore di un’accademia militare a Modena. La vicenda ha suscitato attenzione sui social media, dove sono state condivise immagini e commenti. Tuttavia, l’istituzione ha affermato che la credibilità e il prestigio delle proprie istituzioni sono stati messi alla prova, mentre non sono state fornite conferme ufficiali riguardo all’evento. La questione rimane oggetto di discussione tra il pubblico e i media.
La notizia relativa alla presunta presenza di un crossdresser nel salone d’onore dell’Accademia Militare di Modena, accompagnata da una fotografia rapidamente divenuta virale, si è rivelata priva di attendibilità La prudenza, quando si affrontano vicende amplificate dai social network e dall’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
LAccademia Militare di Modena onora e ricorda il sacrificio della Brigata Sassari.
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