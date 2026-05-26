Accademia militare di Modena credibilità e prestigio delle istituzioni prevalgono sulla realtà costruita dai social

Notizia in breve

Una notizia riferisce di un presunto crossdresser presente nel salone d’onore di un’accademia militare a Modena. La vicenda ha suscitato attenzione sui social media, dove sono state condivise immagini e commenti. Tuttavia, l’istituzione ha affermato che la credibilità e il prestigio delle proprie istituzioni sono stati messi alla prova, mentre non sono state fornite conferme ufficiali riguardo all’evento. La questione rimane oggetto di discussione tra il pubblico e i media.