Matteo Vittorio Messina giuramento all' Accademia militare di Modena

Matteo Vittorio Messina, allievo del 207esimo corso di armi varie all’Accademia militare di Modena, ha prestato giuramento durante una cerimonia ufficiale. La cerimonia si è svolta presso l’istituto, alla presenza di ufficiali e rappresentanti dell’Accademia. Messina ha pronunciato le sue promesse di fedeltà e impegno, ufficializzando così il suo ingresso nel percorso formativo militare.

Matteo Vittorio Messina, allievo dell'Accademia militare di Modena, ha giurato con il 207esimo corso Armi varie. È nato a Pisa, ha vissuto i primi tre anni a Livorno e poi a Carbognano. Ha frequentato il liceo scientifico Paolo Ruffini e la Scuola marescialli carabinieri a Firenze.

