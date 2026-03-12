Dario Stefani giuramento all' Accademia militare di Modena

Dario Stefani, allievo dell'Accademia militare di Modena, ha giurato con il 207esimo corso Fermezza. Nato a Roma, vive a Nepi. Ha frequentato il liceo Meucci di Ronciglione e ha compiuto da poco 19 anni.