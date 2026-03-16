Il 16 marzo 1583, si verificò un miracolo attribuito a San Filippo Neri. Quel giorno, il santo si dedicò completamente a Paolo, un giovane gravemente malato, passando molte ore con lui. Quando tutti si aspettavano il peggio, il ragazzo mostrò segni di miglioramento e guarì completamente. L'evento fu considerato un episodio straordinario e rimasto nella memoria collettiva.

Il prodigioso miracolo di San Filippo Neri avvenne il 16 marzo 1583. Paolo, figliolo del principe Fabrizio Massimo, era gravemente malato da molti giorni e in serio pericolo di vita, ma durante la malattia fu assistito ogni giorno da Filippo. Tuttavia, il giorno in cui Paolo spirò, questi non era presente perché impegnato nella celebrazione della Santa Messa. Arrivò tardi, il ragazzo era già morto, ma Filippo si accostò al suo petto esanime, gli mise una mano sulla fronte e, con il tremito soprannaturale che caratterizzava la sua preghiera, invocò Dio intensamente, per qualche minuto, cospargendo il corpo del giovane di acqua benedetta, accostandoselo al petto e chiamandolo per nome. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 16 marzo, un prodigioso miracolo per San Filippo Neri

Articoli correlati

Almanacco | Lunedì 16 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoA Milano è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio.

Masbedo porta il mare al San Filippo NeriSi chiama ‘Resto’, l’installazione video curata da MASBEDO, il duo formato da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), che, hanno detto, è...

Tutti gli aggiornamenti su San Filippo Neri

Argomenti discussi: Quattro secoli con San Filippo Neri: a Guardia Sanframondi concessa l’Indulgenza Plenaria; Il miracolo di San Filippo Neri: 16 marzo 1583.