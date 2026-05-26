È stata approvata una legge in Abruzzo per tutelare castelli e dimore storiche. La normativa introduce un registro delle dimore storiche, che potrebbe favorire interventi di conservazione e valorizzazione. La legge si propone di influenzare il turismo nelle aree interne, puntando a migliorare la fruibilità e il recupero di questi edifici. Non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti concreti nei borghi o sugli effetti immediati sul settore turistico.

? Punti chiave Come cambieranno i borghi grazie al nuovo registro delle dimore?. Quali impatti avrà la legge sul turismo nelle aree interne?. Chi pagherà gli stipendi arretrati ai dipendenti delle case riposo?. Come influirà il nuovo regolamento urbanistico sul consumo di suolo?.? In Breve Dino Pepe chiede tavolo crisi per 200 dipendenti case riposo provincia di Teramo. Francesco Taglieri interroga l'assessore Verì sul lavoro somministrato Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Silvio Paolucci e Antonio Di Marco discutono fusione ARAP e Consorzio Chieti-Pescara. Maggioranza approva regolamento urbanistica per contenimento consumo suolo e aree agricole.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, ok alla legge per tutelare castelli e dimore storiche

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