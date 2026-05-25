595 milioni di euro spesi al gioco in Abruzzo nel 2025

Nel 2025, in Abruzzo sono stati spesi 595 milioni di euro nel settore del gioco. La regione si colloca all’undicesimo posto a livello nazionale, superando Sardegna con 571 milioni e Marche con 535 milioni. La cifra rappresenta un importo consistente, pari a quello di una regione di medie dimensioni, e indica un peso economico rilevante del settore nel territorio.

In Abruzzo nel corso del 2025 sono stati spesi 595 milioni di euro al gioco. La regione si piazza, così, all’undicesimo posto, subito sopra Sardegna (571 milioni) e Marche (535 milioni), e che riflette un peso economico nel settore in linea con quello di una regione di medie dimensioni.Sul totale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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