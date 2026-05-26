Abruzzo al voto ecco tutti i sindaci eletti comune per comune oggi
In Abruzzo, 60 comuni sono andati alle urne il 24 e 25 maggio. A Avezzano, il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio è stato riconfermato al primo turno. A Chieti, invece, si svolgerà un ballottaggio tra i candidati più votati. Non sono stati ancora annunciati i risultati per gli altri comuni. La consultazione ha riguardato le elezioni amministrative locali in tutta la regione.
L'Aquila - Sessanta comuni abruzzesi alle urne il 24 e 25 maggio: Chieti va al ballottaggio, mentre Avezzano riconferma Giovanni Di Pangrazio sindaco uscente al primo turno. Si chiude la tornata delle elezioni comunali in Abruzzo 2026, con sessanta comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Il dato politico principale riguarda Chieti, unico capoluogo al voto, dove nessun candidato ha superato la soglia necessaria per la vittoria immediata: si andrà quindi al ballottaggio tra Giovanni Legnini, sostenuto dal centrosinistra, e Cristiano Sicari, candidato dell’area di centrodestra. Ad Avezzano, invece, arriva la conferma del sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, rieletto alla guida della città marsicana. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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