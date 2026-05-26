abruzzo al voto ecco tutti i sindaci eletti comune per comune oggi

Notizia in breve

In Abruzzo, 60 comuni sono andati alle urne il 24 e 25 maggio. A Avezzano, il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio è stato riconfermato al primo turno. A Chieti, invece, si svolgerà un ballottaggio tra i candidati più votati. Non sono stati ancora annunciati i risultati per gli altri comuni. La consultazione ha riguardato le elezioni amministrative locali in tutta la regione.