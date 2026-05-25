Abruzzo al voto sette sindaci già eletti prima dello spoglio ufficiale

In Abruzzo, sette sindaci sono stati eletti prima dello spoglio ufficiale, grazie alla vittoria nei piccoli Comuni con un solo candidato e il superamento del quorum. I risultati sono già definitivi in tre province della regione.

Pescara - Nei piccoli Comuni con un solo candidato è bastato superare il quorum: verdetti già definitivi in tre province abruzzesi. Le elezioni comunali in Abruzzo consegnano i primi risultati ancora prima dell’avvio dello spoglio ufficiale. Con i seggi aperti fino alle 15, in sette piccoli Comuni la partita è di fatto già chiusa: essendoci un solo candidato alla carica di sindaco, il superamento del quorum del 50% degli elettori rende valida la consultazione e certifica l’elezione. I primi cittadini già sicuri della vittoria sono distribuiti in tre province. Nell’Aquilano il quorum è stato superato a Barisciano, Navelli, Magliano de’ Marsi e Opi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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