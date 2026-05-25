Le elezioni nel Catanzarese | sindaci eletti in 5 comuni TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE

Notizia in breve

In cinque comuni della provincia di Catanzaro sono stati eletti i nuovi sindaci durante le elezioni amministrative 2026. In totale, sono sedici i comuni coinvolti nel voto. I risultati sono stati comunicati e riguardano le preferenze espresse dagli elettori in ciascun comune. Per ogni località sono stati resi noti i dati dettagliati sui candidati e le percentuali di voto ottenute. La consultazione si è svolta secondo le modalità previste dalla legge elettorale vigente.