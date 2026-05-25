Le elezioni nel Catanzarese | sindaci eletti in 5 comuni TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE
In cinque comuni della provincia di Catanzaro sono stati eletti i nuovi sindaci durante le elezioni amministrative 2026. In totale, sono sedici i comuni coinvolti nel voto. I risultati sono stati comunicati e riguardano le preferenze espresse dagli elettori in ciascun comune. Per ogni località sono stati resi noti i dati dettagliati sui candidati e le percentuali di voto ottenute. La consultazione si è svolta secondo le modalità previste dalla legge elettorale vigente.
Sono sedici i comuni della provincia di Catanzaro chiamati al voto in questa tornata elettorale delle amministrative 2026. Ecco tutti i risultati: Amaroni: Ruggiero sindaco 100% Luigi Ruggiero (Amaroni democrazia e partecipazione) 955 Andali: Peta sindaco 100% Pietro Antonio Peta (Andali bene comune) 328 Belcastro: Torchia sindaco 100% Antonio Torchia (Si continua. per Belcastro) 716 Cerva: Colistra sindaca 100% Serafina Colistra (Vivere per Cerva) 537 Davoli (spoglio in corso) Giuseppe Papaleo (Impegno comune) 519 Vittorio Procopio (Davoli Libera) 239 Girifalco (spoglio in corso) Pietrantonio Cristofaro (Visione Girifalco) 515 Mario... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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