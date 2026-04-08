Grave incendio in abitazione a Taurano donna gravemente ustionata

Oggi, intorno alle 13:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Taurano, in via Sant’Antonio Abate, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione. Una donna è rimasta gravemente ustionata durante l’incendio. Sul posto sono arrivati i soccorritori per spegnere le fiamme e prestare assistenza alle persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, a Taurano, in via Sant’Antonio Abate, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.All’arrivo sul posto, l’appartamento situato al piano terra risultava già completamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Scoppia un incendio in un'abitazione di Mossale Superiore: 80enne esce da sola dalla casa in fiamme: gravemente ustionata al MaggioreNel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune... Incendio a Rivara: appartamento rimane distrutto dalle fiamme, donna ustionata in modo graveUn incendio ha distrutto un appartamento in una casa di borgata Piano Prime Foglie di Rivara nella tarda notte di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Temi più discussi: Incendio doloso a Laurino, in fiamme un'abitazione: salva una famiglia di cinque persone; Maxi incendio in un negozio di moto: grave una persona; Incendio a Piana del Sole, brucia un capannone. Le fiamme lambiscono una casa; Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogo. Incendio in casa nel Salernitano: grave una donna, intossicato il figlioUn donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita nel rogo del suo appartamento a Centola, in provincia di Salerno; secondo le ricostruzioni l'incendio si sarebbe sviluppato mentre la vittima stava ... fanpage.it Positano, incendio in un’abitazione a Nocelle: paura tra residenti e viciniAttimi di tensione nella serata di ieri a Positano, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata nella frazione collinare di Nocelle. zon.it Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Grave incendio in alta Valsesia, in campo AIB e Vigili del Fuoco #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #valsesia #vigilidelfuoco - facebook.com facebook Il bilancio sui feriti del grave incendio di Capodanno a Crans-Montana mostra un lento ma costante miglioramento, con 41 persone ancora in cura tra Svizzera ed Europa e un numero in calo rispetto a due settimane fa. x.com