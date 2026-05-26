Abbiamo detti troppi no allo sviluppo e ora paghiamo il conto
Il testo evidenzia come le decisioni di negare lo sviluppo abbiano portato a conseguenze negative per il territorio. Si sottolinea che molte scelte sbagliate hanno contribuito alla deindustrializzazione, e si invita a cambiare approccio, passando dal rifiuto a decisioni più aperte e concrete. La frase suggerisce che il passato è segnato da troppe opposizioni e che è necessario agire con decisione per invertire la tendenza.
La deindustrializzazione del territorio dista solo una manciata di scelte sbagliate. È tempo di decidere e di non dire solamente “no” a tutto. Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, ha stimolato una reazione da parte della comunità locale e nazionale, a partire dalla politica. Lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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Ho gestito malissimo la tutela di quella persona, anche se non ho mai detto chi è…Mi sono già scusata con Raimondo…Abbiamo chiarito…Mi dispiace per te Alessandra perchè siamo ancora amici… Francesca Manzini si è lasciata andare a questa confessi facebook