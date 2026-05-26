Abbiamo detti troppi no allo sviluppo e ora paghiamo il conto

Il testo evidenzia come le decisioni di negare lo sviluppo abbiano portato a conseguenze negative per il territorio. Si sottolinea che molte scelte sbagliate hanno contribuito alla deindustrializzazione, e si invita a cambiare approccio, passando dal rifiuto a decisioni più aperte e concrete. La frase suggerisce che il passato è segnato da troppe opposizioni e che è necessario agire con decisione per invertire la tendenza.

La deindustrializzazione del territorio dista solo una manciata di scelte sbagliate. È tempo di decidere e di non dire solamente “no” a tutto. Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, ha stimolato una reazione da parte della comunità locale e nazionale, a partire dalla politica. Lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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