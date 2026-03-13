paghiamo il conto di troppi no

La guerra in Iran riporta al centro dell’attenzione la questione energetica, un tema che l’Italia tende a trascurare finché non si presenta una crisi. La dipendenza dal petrolio e le tensioni internazionali legate al settore energetico sono diventate di nuovo un punto focale, con le conseguenze che si riflettono sui prezzi e sulla stabilità delle forniture. La situazione attuale mette in evidenza le sfide legate all’approvvigionamento di risorse fondamentali.

La guerra in Iran riporta al centro una questione che l’Italia preferisce dimenticare finché non esplode una crisi: l’ energia. Ogni conflitto nel cuore delle rotte petrolifere fa scattare l’allarme sui prezzi. In Italia però l’allarme diventa emergenza permanente, perché partiamo da una posizione molto più fragile rispetto alla maggior parte dei partner europei. Non è sfortuna. È il risultato di trent’anni di scelte mancate. Nessun governo ha costruito un vero piano energetico nazionale capace di garantire tre cose essenziali: autonomia, prezzi sostenibili e sicurezza degli approvvigionamenti. Si è preferito navigare a vista, inseguendo mode politiche, veti locali e paure collettive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

