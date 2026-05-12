Immigrazione di massa? Ora paghiamo il conto

A Napoli, nel cuore della città, si è verificata una grande rissa che ha coinvolto numerosi immigrati. L’evento si è verificato nel centro cittadino e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente. La polizia sta indagando per chiarire i motivi dell’accaduto e identificare i coinvolti. La vicenda è stata riportata dai media locali e ha suscitato discussioni sui temi dell’immigrazione.

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Gentile direttore Feltri, a Napoli, in pieno centro, è scoppiata una maxi rissa tra decine di immigrati. Un uomo è morto accoltellato e lo Stato ha dovuto schierare forze dell'ordine in assetto antisommossa e persino i militari per riportare la situazione sotto controllo. Le confesso che vedere scene simili in una grande città italiana mi ha fatto impressione. Possibile che siamo arrivati a questo punto senza che nessuno abbia il coraggio di dire che esiste un problema enorme di sicurezza e di integrazione fallita? Giovanni D'Amato Caro Giovanni, la tua impressione è corretta. E non perché a Napoli, città meravigliosa e complessa, siano improvvisamente comparsi il caos e la violenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Immigrazione di massa? Ora paghiamo il conto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gli agricoltori hanno sostenuto TRUMP — ora vanno in bancarotta Notizie correlate Paghiamo il conto di troppi noLa guerra in Iran riporta al centro una questione che l’Italia preferisce dimenticare finché non esplode una crisi: l’energia. Leggi anche: Gli Usa e Israele bombardano l'Iran e noi paghiamo il conto Argomenti più discussi: Migranti, Giani: No al Cpr di Aulla; Regno Unito: l'estrema destra di Reform UK sale nei sondaggi locali; L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe; Europa incubatore di terrorismo per immigrazione, violenza di sinistra e ideologia transgender, la Casa Bianca contro Bruxelles. #Austria! 37% nei sondaggi per #FPÖ e il suo eroico leader @herbert_kickl che come primo punto ha #Remigrazione e #FortezzaAustria. Il suo post oggi:Dopo oltre 10 anni di immigrazione di massa, e visto il drammatico aumento della criminalità è giunto il x.com Le truffe sull'immigrazione sono aumentate mentre le operazioni di Trump attiravano persone disperate verso imbroglioni avidi reddit L’accusa della Casa Bianca: Immigrazione di massa in Europa, è incubatore di terrorismo(Adnkronos) – L’amministrazione Trump accusa l’Europa di essere un incubatore di minacce terroristiche provocate dall’immigrazione di massa nella nuova strategia anti-terrorismo presentata dalla Cas ... pianetagenoa1893.net