Immigrazione di massa? Ora paghiamo il conto
A Napoli, nel cuore della città, si è verificata una grande rissa che ha coinvolto numerosi immigrati. L’evento si è verificato nel centro cittadino e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente. La polizia sta indagando per chiarire i motivi dell’accaduto e identificare i coinvolti. La vicenda è stata riportata dai media locali e ha suscitato discussioni sui temi dell’immigrazione.
Gentile direttore Feltri, a Napoli, in pieno centro, è scoppiata una maxi rissa tra decine di immigrati. Un uomo è morto accoltellato e lo Stato ha dovuto schierare forze dell'ordine in assetto antisommossa e persino i militari per riportare la situazione sotto controllo. Le confesso che vedere scene simili in una grande città italiana mi ha fatto impressione. Possibile che siamo arrivati a questo punto senza che nessuno abbia il coraggio di dire che esiste un problema enorme di sicurezza e di integrazione fallita? Giovanni D'Amato Caro Giovanni, la tua impressione è corretta. E non perché a Napoli, città meravigliosa e complessa, siano improvvisamente comparsi il caos e la violenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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