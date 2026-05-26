Nella notte tra sabato e domenica, l’autovelox di viale Cavina a Bologna è stato abbattuto in un incidente stradale che ha anche danneggiato l’apparecchio di rilevamento della velocità. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica. L’autovelox si trovava in una zona abitualmente controllata, ma non è stato specificato se il danno sia stato causato da un veicolo o da altri fattori.

Bologna, 26 maggio 2026 – È caduto l'autovelox di viale Cavina, a Bologna. Nella notte fra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale che ha danneggiato anche l'apparecchio che controlla la velocità dei veicoli. L’occhio elettronico è attivo dal 1 luglio 2024. Secondo quanto si apprende dal Comune, parrebbero incerti i tempi di ripristino. A lcuni dati delle multe in città . Bologna è il comune dell’Emilia-Romagna che nel 2025 ha registrato i maggiori incassi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti: 27,2 milioni di euro. Un dato monstre, che quasi raddoppia i numeri raccolti dalle province più indietro in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbattuto l’autovelox di viale Cavina in un incidente stradale

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