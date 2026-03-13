La Stradale accende gli autovelox dove e quando

Dal 16 al 22 marzo 2026, la Polizia Stradale di Messina ha programmato un incremento dei controlli sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Durante questa settimana, gli agenti utilizzeranno autovelox nei tratti più a rischio di incidenti, concentrandosi su zone specifiche considerate più pericolose. Le operazioni riguarderanno le ore diurne e notturne, con l’obiettivo di monitorare la velocità e la sicurezza stradale.

I controlli in autostrada e tangenziale nei prossimi giorni. Cosa si rischia se si superano i limiti Da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2026 la Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente soggetti a incidenti. Secondo il calendario comunicato, le verifiche saranno effettuate nei giorni 16, 17, 18, 21 e 22 marzo, alternando le tratte e coprendo entrambi i sensi di marcia. L’obiettivo dei servizi è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti. Le sanzioni variano in base all’eccesso registrato: fino a 10 kmh oltre il limite multa tra 42 e 173 euro; oltre 10 e fino a 40 kmh multa da 173 a 694 euro e decurtazione di 3 punti; oltre 40 e fino a 60 kmh multa tra 543 e 2. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Autostrade A18 e A20, gli autovelox della polizia stradale fino al 15 marzo ecco doveLa settimana prevede verifiche su tutte le tratte principali tra Messina, Catania e Palermo, con attenzione a mezzi commerciali e autobus, per...

Controlli con gli autovelox sulle Statali: ecco quando e doveLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 19 gennaio 2026 e...

Breaker ! Breaker ! | Chuck Norris (Waker, Texas Ranger) | ACTION | Full Movie in English

Una raccolta di contenuti su Stradale accende

Discussioni sull' argomento Il Bastione si tinge di lilla e accende la luce sulla lotta ai disturbi alimentari domenica 15 marzo; Serve una patente per andare in bici? Il dibattito sulla sicurezza accende i lettori; Crimini notturni e illuminazione artificiale; Incidente mortale in Sardegna, Filctem: strade insicure.

Foton g7 di 18 giorni di vita ..grandi magazzini metro arrivo tutto ok. Fatto spesa arrivo a ripartire non parte ... Morta ... Si accende il quadro ma non parte ... Penso di chiamare il soccorso stradale ... Mentre sto imprecando.. faccio un tentativo di staccare il ne - facebook.com facebook