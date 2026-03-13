La Stradale accende gli autovelox dove e quando

Dal 16 al 22 marzo 2026, la Polizia Stradale di Messina ha programmato un incremento dei controlli sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Durante questa settimana, gli agenti utilizzeranno autovelox nei tratti più a rischio di incidenti, concentrandosi su zone specifiche considerate più pericolose. Le operazioni riguarderanno le ore diurne e notturne, con l’obiettivo di monitorare la velocità e la sicurezza stradale.

I controlli in autostrada e tangenziale nei prossimi giorni. Cosa si rischia se si superano i limiti Da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2026 la Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente soggetti a incidenti. Secondo il calendario comunicato, le verifiche saranno effettuate nei giorni 16, 17, 18, 21 e 22 marzo, alternando le tratte e coprendo entrambi i sensi di marcia. L’obiettivo dei servizi è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti. Le sanzioni variano in base all’eccesso registrato: fino a 10 kmh oltre il limite multa tra 42 e 173 euro; oltre 10 e fino a 40 kmh multa da 173 a 694 euro e decurtazione di 3 punti; oltre 40 e fino a 60 kmh multa tra 543 e 2. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

