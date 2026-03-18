Per la primavera del 2026, le tendenze capelli si concentrano su tonalità luminose e raffinate, con una preferenza per sfumature calde e contrasti delicati. Sono protagonisti colori che si distinguono per la loro eleganza e facilità di mantenimento, offrendo un look sofisticato senza rinunciare alla praticità. La palette include sfumature morbide e tonalità più intense, pensate per valorizzare ogni stile.

, con colori d’impatto ma facili da mantenere. Il risultato è un insieme di nuance versatili, pensate per valorizzare la naturalezza e dare movimento al colore senza eccessi. Tra le proposte spicca il Rosso Valentino, un rosso pieno e vibrante, scaldato da riflessi luminosi, capace di accendere l’incarnato e dare carattere al look. Più soft ma altrettanto luminoso è il Bambi Bronde, un equilibrio naturale tra biondo e castano con schiariture leggere che illuminano senza contrasti evidenti. Per chi predilige profondità, il Soft Black offre un nero intenso ma ammorbidito da riflessi caldi o neutri, che evitano l’effetto piatto e donano brillantezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La primavera 2026 punta su una palette capelli luminosa e sofisticata, tra tonalità calde, sfumature morbide e contrasti eleganti

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