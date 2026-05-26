A9 paralizzata verso la Svizzera | chilometri di camion fermi tra Como e Chiasso

Chilometri di camion sono bloccati sulla A9 tra Como e Chiasso, causando lunghe code e rallentamenti già dalle prime ore di oggi, martedì 26 maggio. La strada è paralizzata in direzione della Svizzera, con veicoli fermi lungo il tratto interessato. La situazione ha provocato un aumento della congestione nelle zone circostanti, con traffico intenso anche nelle aree limitrofe. Nessuna informazione immediata sui motivi del blocco.

Come previsto code e rallentamenti già dalle prime ore di oggi, martedì 26 maggio, lungo la A9 Milano-Como-Chiasso in direzione della Svizzera. A creare i maggiori disagi sono soprattutto le lunghe colonne di camion ferme tra Grandate, Fino Mornasco e il confine, nell’ambito del piano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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