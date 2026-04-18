A9 nuova serie di chiusure notturne | stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano

Dal 20 al 22 aprile 2026, sull’autostrada A9 tra Lainate, Como e Chiasso, sono programmati lavori di manutenzione e pavimentazione. Durante questo periodo, si prevedono chiusure notturne tra Como Centro e Chiasso, nonché sulla tratta verso Milano. Queste interruzioni si rendono necessarie per consentire l’esecuzione delle manutenzioni previste. La viabilità sarà modificata in modo significativo nei tratti interessati, con indicazioni da parte delle autorità per i percorsi alternativi.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Da lunedì 20 a mercoledì 22 aprile 2026 sono previsti lavori di manutenzione e pavimentazione che comporteranno modifiche importanti alla viabilità, soprattutto nei tratti tra Como e il confine svizzero e in direzione.🔗 Leggi su Quicomo.it

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