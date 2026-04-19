Notte di stop tra A8 e A9 | chiusa l’immissione verso Como e Chiasso

Durante la notte, sarà chiusa l’immissione sulla A9 in direzione Chiasso tra Lainate e Como, a causa di lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. La chiusura riguarda il tratto tra l’A8 Milano-Varese e l’A9, creando disagi per chi si muove tra Milano e il Comasco. La chiusura è programmata per una sola notte, senza indicazioni di ulteriori interventi.

Disagi in arrivo per chi si muove tra Milano e il Comasco. Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa per una notte l’immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Chiasso.Il provvedimento scatterà dalle 23:00 di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano A9, uscita Lago di Como chiusa dopo incidente: 4 km di coda verso ChiassoMattinata complicata per chi viaggia lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove intorno alle 8:30 è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Udine stop alle campane di notte; Tra Berlino e Parigi, tra notte e giorno: in ciascuno di noi vive la Victoire di Mathilde Henzelin; A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano; Verbania, parchi gioco chiusi di notte per fermare vandalismi. La notte di San Silvestro . Musica in piazza Matteotti . Festa tra mercato e teatroTre appuntamenti per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con un brindisi tra musica, spettacoli e momenti di condivisione. Imola si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro, ... ilrestodelcarlino.it Campane, stop ai rintocchi di notte dopo le proteste di un nuovo residente. Ma il borgo insorge: «Sono la nostra tradizione»CISON DI VALMARINO (BELLUNO) - Zittito il rintocco notturno dell’orologio del campanile della chiesetta di Mura alle porte di Cison. Protestano i residenti della frazione per la decisione di stoppare ... ilgazzettino.it la Repubblica. . Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino all - facebook.com facebook Spunti dalla notte di Playoff #NBA Durant ko per Houston pesa più di Doncic/Reaves out per i Lakers Brunson-Towns coppia sottovalutata Denver-Minnesota promette di essere una serie lunga Mitchell e Harden insieme fin dove possono portare i C x.com