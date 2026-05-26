A Viterbo uno spettacolo di beneficenza per il popolo palestinese

Domenica 31 maggio alle 20,30 si terrà al teatro San Leonardo di Viterbo uno spettacolo di beneficenza intitolato “Chi tace acconsente - Voci per Gaza”. L’evento mira a raccogliere fondi per il popolo palestinese. L’ingresso è aperto al pubblico e l’intera serata sarà dedicata a sensibilizzare sulla situazione in quella regione. Nessun altro dettaglio sugli artisti o le modalità di partecipazione è stato comunicato.

Domenica 31 maggio, alle ore 20,30 al teatro San Leonardo di Viterbo va in scena lo spettacolo “Chi tace acconsente - Voci per Gaza”. Scritto e diretto da Laura Antonini, lo spettacolo sceglie una drammaturgia che non mette al centro il conflitto, ma ciò che il conflitto cancella: la normalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marotta ringrazia il popolo nerazzurro: «Lo stadio ieri era uno spettacolo di passione»Il presidente della società sportiva ha rivolto un ringraziamento ai tifosi nerazzurri, evidenziando come lo stadio ieri fosse pieno di passione.

Rifondazione Comunista Parma: "Che altro deve succedere per fermare il massacro del popolo palestinese?"Un rappresentante di Rifondazione Comunista a Parma ha espresso preoccupazione per la situazione nel territorio palestinese, chiedendo quali altri...

Temi più discussi: A Tuscania uno spettacolo scritto e autofinanziato da giovani attori dai 13 ai 17 anni; Chi tace acconsente-Voci per Gaza, al San Leonardo uno spettacolo teatrale di parole, musica e immagini per rompere il silenzio; Un fine settimana di cultura e spettacolo a Viterbo; Viterbo, al Teatro San Leonardo arriva Inconcludente poi: thriller psicologico tra silenzi e tensioni.

Tuscia Pride 2026 a Viterbo, sabato 6 giugno: Pride è Cura. In una città difficile vogliamo costruire uno spazio in cui sentirci a casaIl Tuscia Pride torna a Viterbo sabato 6 giugno 2026 con il claim Pride è Cura. Resistenza senza paura. Gl? organizzator? raccontano a Gay.it il significato politico della manifestazione e la situaz ... gay.it

Spettacolo indecoroso a piazza del Comune, altro che toni trionfalistici sui rifiutiSpettacolo indecoroso a piazza del Comune, altro che toni trionfalistici sui rifiuti. Viterbo - FdI attacca per come si trova oggi il cuore della città e alla sindaca Frontini un invito: Prima il d ... tusciaweb.eu