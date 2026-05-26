A Viterbo uno spettacolo di beneficenza per il popolo palestinese

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio alle 20,30 si terrà al teatro San Leonardo di Viterbo uno spettacolo di beneficenza intitolato “Chi tace acconsente - Voci per Gaza”. L’evento mira a raccogliere fondi per il popolo palestinese. L’ingresso è aperto al pubblico e l’intera serata sarà dedicata a sensibilizzare sulla situazione in quella regione. Nessun altro dettaglio sugli artisti o le modalità di partecipazione è stato comunicato.

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Domenica 31 maggio, alle ore 20,30 al teatro San Leonardo di Viterbo va in scena lo spettacolo “Chi tace acconsente - Voci per Gaza”. Scritto e diretto da Laura Antonini, lo spettacolo sceglie una drammaturgia che non mette al centro il conflitto, ma ciò che il conflitto cancella: la normalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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