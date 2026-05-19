Rifondazione Comunista Parma | Che altro deve succedere per fermare il massacro del popolo palestinese?

Un rappresentante di Rifondazione Comunista a Parma ha espresso preoccupazione per la situazione nel territorio palestinese, chiedendo quali altri eventi siano necessari per interrompere le sofferenze della popolazione locale. Sono stati riportati numerosi episodi di violenza, tra cui la morte di bambini, danni a strutture sanitarie e scolastiche, civili feriti durante operazioni di ricerca di cibo, e l’uccisione di giornalisti e operatori sanitari. Inoltre, si segnala il blocco degli aiuti umanitari destinati alla popolazione.

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