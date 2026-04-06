Marotta ringrazia il popolo nerazzurro | Lo stadio ieri era uno spettacolo di passione
Il presidente della società sportiva ha rivolto un ringraziamento ai tifosi nerazzurri, evidenziando come lo stadio ieri fosse pieno di passione. Dopo la partita contro la Roma, terminata 5-2, ha pubblicato un messaggio in cui ha sottolineato l’unità e la determinazione del team. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti pubblici riguardo alla prestazione o agli obiettivi futuri.
Inter News 24 Il messaggio del Presidente Marotta dopo il 5-2 alla Roma: «Uniti e determinati per raggiungere nuovi traguardi». L’eco della travolgente vittoria dell’Inter sulla Roma non si è ancora spenta a San Siro. Dopo il pokerissimo rifilato ai giallorossi di Gasperini, che ha proiettato la squadra di Cristian Chivu a quota 72 punti in classifica, il presidente Giuseppe Marotta ha voluto rivolgersi direttamente alla tifoseria. Attraverso i canali social ufficiali del club, il numero uno nerazzurro ha espresso profonda gratitudine per l’atmosfera magica respirata durante il posticipo: «Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno e la passione che avete dimostrato e che dimostrate ogni giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com
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