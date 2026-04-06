Il presidente della società sportiva ha rivolto un ringraziamento ai tifosi nerazzurri, evidenziando come lo stadio ieri fosse pieno di passione. Dopo la partita contro la Roma, terminata 5-2, ha pubblicato un messaggio in cui ha sottolineato l’unità e la determinazione del team. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti pubblici riguardo alla prestazione o agli obiettivi futuri.

Inter News 24 Il messaggio del Presidente Marotta dopo il 5-2 alla Roma: «Uniti e determinati per raggiungere nuovi traguardi». L’eco della travolgente vittoria dell’Inter sulla Roma non si è ancora spenta a San Siro. Dopo il pokerissimo rifilato ai giallorossi di Gasperini, che ha proiettato la squadra di Cristian Chivu a quota 72 punti in classifica, il presidente Giuseppe Marotta ha voluto rivolgersi direttamente alla tifoseria. Attraverso i canali social ufficiali del club, il numero uno nerazzurro ha espresso profonda gratitudine per l’atmosfera magica respirata durante il posticipo: «Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno e la passione che avete dimostrato e che dimostrate ogni giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta ringrazia il popolo nerazzurro: «Lo stadio ieri era uno spettacolo di passione»

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