Teatro Carlo Felice la procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancio dopo l' esposto del sovrintendente Michele Galli

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per falso in bilancio in seguito a un esposto del sovrintendente del Teatro Carlo Felice. L'indagine, al momento, coinvolge persone non identificate e sarà condotta da uno dei pubblici ministeri del gruppo competente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla procura.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l'esposto consegnato ieri al nono piano di palazzo di Giustizia dal sovrintendente del teatro Michele Galli. L'inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di falso in bilancio. Sarà affidata a uno dei pm del gruppo Economia della procura e delegata quasi certamente agli esperti della guardia di finanza. La presentazione dell'esposto è stata annunciata in una nota dalla sindaca di Genova Silvia Salis e dalla stessa Fondazione del teatro. L'esposto, consegnato anche alla procura della Corte dei conti, è relativo al bilancio 2024 e riguarda la decisione della... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Teatro Carlo Felice, la procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancio dopo l'esposto del sovrintendente Michele Galli Carlo Felice: la procura indaga per falso in bilancioLa procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento esplorativo e a carico di ignoti, con ipotesi di reato di falso in bilancio, in seguito... Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: "Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni"La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per fare luce sul bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. Temi più discussi: Genova, Teatro Carlo Felice: Tosca dal 10 al 19 aprile 2026; Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni; RIDERE insieme PER LA RICERCA! Appuntamento il 27 aprile al Carlo Felice; Carlo Felice Genova, esposto in Procura per i quattro allestimenti supervalutati. Carlo Felice. La UIL FPC Liguria: I lavoratori non finiscano nel tritacarne politicoLa Uil FPC Liguria, a seguito delle notizie prese dagli organi di stampa negli ultimi giorni, è fortemente preoccupata per la situazione del teatro Carlo Felice ... lavocedigenova.it Teatro Carlo Felice, la procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancioL'esposto, consegnato anche alla procura della Corte dei conti, è relativo al bilancio 2024 e riguarda la decisione della passata gestione del teatro (il sovrintendente era Claudio Orazi) di inserire ... primocanale.it Genova, Procura apre inchiesta anche sul bilancio del Teatro Carlo Felice - facebook.com facebook Teatro Carlo Felice, la Procura apre un fascicolo per falso in bilancio x.com