Mezzo secolo di ' Sì' | Genova abbraccia 2.200 coppie per le nozze d' oro al Carlo Felice

A Genova, lunedì 25 maggio, si svolge l’evento “50 anni insieme”, organizzato dal Comune e in collaborazione con il Teatro Carlo Felice. La manifestazione celebra le coppie che raggiungono le nozze d’oro, con circa 2.200 coppie che partecipano all’iniziativa. L’appuntamento si tiene nel teatro cittadino e rappresenta un momento di riconoscimento per le coppie che hanno condiviso cinque decenni di vita insieme.

Lunedì 25 maggio torna l’appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, partner storico dell’iniziativa. Una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Mezzo secolo di vita insieme: al teatro Diego Fabbri la celebrazione delle Nozze d'oroIl clima di festa è stato inoltre animato dall'energia di Giuseppe Bertaccini, in arte Sgabanàza, accompagnato dalle note del tenore Livio Ventrucci... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Soldi per il Carlo Felice, bagarre nel Consiglio regionale della Liguria; Carlo XVI Gustavo compie 80 anni: chi è il Re di Svezia.