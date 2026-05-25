A Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci ha ottenuto oltre il 14% dei voti, avvicinandosi al 15%. La città, nota per essere una delle più popolose della Lombardia e tradizionalmente leghista, è il luogo dove si svolge questa consultazione elettorale. La candidatura si confronta con altre forze politiche del centrodestra. I risultati rappresentano un dato rilevante in vista delle prossime elezioni politiche.

Un debutto che sfiora il 15% in una terra leghista per tre mandati. È a Vigevano, il più popoloso dei comuni lombardi al voto, che si gioca la sfida di Roberto Vannacci al centrodestra. L’avvocato Furio Suvilla, sostenuto dall’ex leghista e dalla lista Vigevano Futura, incassa il 14.33%. Non è una vittoria, ma il generale Vannacci non ha dubbi: “Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche “, ha scritto il presidente di Futuro nazionale. Un risultato arrivato grazie anche alle divisioni del centrodestra, in lizza con due diversi candidati. Ora però nel comune in provincia di Pavia con più di 60mila abitanti, la coalizione rischia di perdere il municipio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%: “Città apripista per le prossime elezioni politiche”

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