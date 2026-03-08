Genova giovane di 18 anni accoltellato più volte alla schiena durante la movida

Durante la notte tra sabato e domenica, un giovane di 18 anni è stato ferito con diverse coltellate alla schiena in Stradone Sant’Agostino, una delle zone più frequentate dai giovani a Genova. L’aggressione è avvenuta durante la movida e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell’attacco.

Aggressione nella notte. La notte appena trascorsa, sabato 7 marzo e domenica 8, un diciottenne è stato accoltellato più volte alla schiena in piena movida genovese, in Stradone Sant'Agostino, una delle zone più frequentate dai giovani. Intervento immediato. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno sentito le urla del giovane chiedere aiuto. Indagini in corso. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti carabinieri, polizia e personale medico del 118. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccolto testimonianze da parte dei ragazzi presenti per ricostruire l'accaduto.

