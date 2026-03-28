Domenica Palazzo Grassi gratuito per chi vive a Venezia | mostre e una chiamata d' artista

Domenica 29 marzo 2026, Palazzo Grassi e Punta della Dogana apriranno le loro porte al pubblico per le nuove esposizioni, offrendo l’ingresso gratuito a chi risiede a Venezia. Le due sedi veneziane della Pinault Collection saranno visitabili contemporaneamente, con una giornata dedicata alla mostra e a una “chiamata d’artista” rivolta ai creativi. La giornata prevede anche eventi e iniziative per i visitatori.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Domenica 29 marzo 2026 Palazzo Grassi e Punta della Dogana inaugurano al pubblico le nuove mostre, aprendo simultaneamente le due sedi veneziane della Pinault Collection con una giornata di festa e partecipazione. E in occasione del primo giorno di apertura, l’ingresso sarà gratuito per i residenti del comune di Venezia, rafforzando il legame con il territorio. Una giornata di festa e partecipazione, arricchita da un appello a partecipare alla creazione di un’opera condivisa ideata da Paulo Nazareth. Queste le due mostre che inaugurano domenica 29... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Domenica Palazzo Grassi gratuito per chi vive a Venezia: mostre e una "chiamata d'artista" Articoli correlati Il Museo di Torcello finalmente gratis per chi vive a VeneziaC'è chi già se ne sarà accorto, chi l'ha saputo, chi lo scoprirà leggendo queste righe. Tassa sui rifiuti: paga chi li produce, anche se vive in comodato d'uso gratuito nell'appartamentoUn contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato nel 2010, ha salvato un contribuente di Castiglione del Lago da un accertamento Tari di quasi...