A Vasto il confronto sul mercato dell' olio con il seminario Aifo
A Vasto si è tenuto un seminario organizzato dall'Aifo sul mercato dell'olio, in un momento in cui le vendite rallentano e le scorte sono ancora elevate. Con i prezzi in calo e la prossima campagna olearia a rischio di ulteriori diminuzioni, l'incontro ha visto coinvolti produttori e operatori del settore, che hanno discusso strategie per tutelare e valorizzare l'olio italiano.
Con il mercato dell’olio in forte rallentamento e il rischio di una nuova campagna olearia caratterizzata da prezzi in discesa e giacenze ancora elevate, Aifo (Associazione italiana frantoiani oleari) apre il confronto sugli strumenti per difendere e aumentare il valore dell’olio italiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Filiera Olio Extra Bio, a Benevento il seminario sulle strategie per valorizzare l’olio EVO nel mercato globaleA Benevento si terrà un seminario dedicato alla filiera dell’olio extravergine di oliva biologico, con focus sulle strategie per promuovere l’olio...
Mostra mercato dell'olio d'oliva di Moneglia con prodotti tipici, conferenze e visite guidateSi è inaugurata a Moneglia la 43ª edizione della mostra mercato dedicata all'olio d'oliva, riconosciuta come “Evento autentico ligure” da Unpli e...
Temi più discussi: Corso sulle mutilazioni genitali femminili: esperienze a confronto; AIFO riunisce a Vasto la filiera olivicola italiana; Trofeo ‘Versoprobo’ a Vasto: l'iniziativa apprezzata e partecipata; Vasto, oggi alle 18 appuntamento del ciclo culturale Percorsi di Storia Vastese.
Frantoi italiani, a Vasto confronto sul futuro dell’olio Il 29 e 30 maggio Palazzo D’Avalos ospiterà la due giorni promossa da AIFO su valore, innovazione e mercato. Al centro dei lavori il rallentamento del comparto oleario, il calo dei prezzi e le prospettiv facebook
Elezioni #Avezzano: il confronto tv su @Rete8News * In arrivo Bonaccini, Donzelli Barbaro, Locatelli. M5S: successo Nova in Marsica. #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma x.com
(Spoilers Extended) UN CONFRONTO DI RE come un romanzo che fonde i generi di novelle reddit
Aifo riunisce a Vasto la filiera olivicola italianaRoma, 25 mag. (askanews) – Con il mercato dell’olio in rallentamento, il calo dei prezzi e l’avvicinarsi della nuova campagna olearia, la filiera italiana si interroga sul futuro dei frantoi. Saranno ... askanews.it
A Vasto seminario Aifo su valore e certificazioni olio olivaRoma, 26 mag. (askanews) – Con il mercato dell’olio in forte rallentamento e il ... msn.com