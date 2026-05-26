A Vasto il confronto sul mercato dell' olio con il seminario Aifo

Notizia in breve

A Vasto si è tenuto un seminario organizzato dall'Aifo sul mercato dell'olio, in un momento in cui le vendite rallentano e le scorte sono ancora elevate. Con i prezzi in calo e la prossima campagna olearia a rischio di ulteriori diminuzioni, l'incontro ha visto coinvolti produttori e operatori del settore, che hanno discusso strategie per tutelare e valorizzare l'olio italiano.