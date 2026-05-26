A Trento cani e padroni nel mirino dei corvi | che succede in piazza Venezia

In piazza Venezia a Trento, i corvi si avvicinano spesso ai cani e ai loro padroni, creando situazioni di tensione. Gli uccelli volano basso, si avvicinano con atteggiamenti insistenti e si posano vicino ai cani, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza dei corvi è frequente e si verifica principalmente durante le ore diurne, con alcuni cittadini che riferiscono di aver assistito a questi incontri più volte nelle ultime settimane.

Trento ha un problema di corvi. O, forse, è più giusto dire che sono i corvi ad avere un problema con Trento (anzi, con i suoi cani). Il motivo? Quello che sta accadendo nell’area dedicata agli amici a quattro zampe in piazza Venezia.Il caso di piazza VeneziaLa stessa è diventata nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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