Nell’ultima settimana, le villette situate sui colli sono state raggiunte da almeno tre tentativi di furto, tutti fermati grazie alla presenza improvvisa dei proprietari di casa. I malintenzionati hanno cercato di entrare nelle abitazioni, ma sono stati messi in fuga prima di riuscire a portare a termine i loro piani. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti, che ora sono più attenti e vigilanti rispetto al passato. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della zona residenziale.

Le villette dei colli tornano nel mirino dei ladri: nell’ultima settimana sono almeno tre i colpiti tentati e sventati solo dalla presenza imprevista dei proprietari di casa. È accaduto in via San Vittore, in via di Casaglia e, due sere fa, anche in via dei Colli. In quest’ultimo caso, i tentativi di effrazione sono stati due nella stessa sera. Nei primi due episodi è intervenuta la polizia, allertata dai residenti, ma dei banditi nessuna traccia. Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri (di solito sono almeno in coppia) arrivano a bordo di auto o furgoni, perlustrano esternamente l’area delle villette e poi, impavidi, scavalcano siepi e cancelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villette dei colli nel mirino dei ladri. I padroni di casa li mettono in fuga

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