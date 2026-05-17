Villette dei colli nel mirino dei ladri I padroni di casa li mettono in fuga
Nell’ultima settimana, le villette situate sui colli sono state raggiunte da almeno tre tentativi di furto, tutti fermati grazie alla presenza improvvisa dei proprietari di casa. I malintenzionati hanno cercato di entrare nelle abitazioni, ma sono stati messi in fuga prima di riuscire a portare a termine i loro piani. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti, che ora sono più attenti e vigilanti rispetto al passato. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della zona residenziale.
Le villette dei colli tornano nel mirino dei ladri: nell’ultima settimana sono almeno tre i colpiti tentati e sventati solo dalla presenza imprevista dei proprietari di casa. È accaduto in via San Vittore, in via di Casaglia e, due sere fa, anche in via dei Colli. In quest’ultimo caso, i tentativi di effrazione sono stati due nella stessa sera. Nei primi due episodi è intervenuta la polizia, allertata dai residenti, ma dei banditi nessuna traccia. Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri (di solito sono almeno in coppia) arrivano a bordo di auto o furgoni, perlustrano esternamente l’area delle villette e poi, impavidi, scavalcano siepi e cancelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Assalto alle villette di Contrada Pennini: una famiglia nel mirino dei ladri
Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli: portate via due cassefortiFirenze, 30 marzo 2026 – Nella tarda serata di ieri, domenica 30 marzo, è stato messo a segno un furto nell’abitazione del figlio adottivo di Franco...
Le ville sui colli nel mirino dei ladri: 3 intrusioni in 45 minutiBologna, 3 novembre 2025 – Paura e rabbia. Questo vivono i residenti dei Colli, che nel pomeriggio di sabato hanno registrato tre incursioni in abitazione, e tutto nel giro di appena tre quarti d’ora. ilrestodelcarlino.it
Colli Euganei. Regge, ville e giardini. Un patrimonio tutto da scoprire, tra terme e enogastronomiaViaggio fra regge, ville e giardini nelle dolci alture dei Colli Euganei. Apprezzato per le acque termali, i borghi storici, i parchi naturali e l’enogastronomia, questo angolo di Veneto conserva ... repubblica.it