A Santa Franca la commemorazione dei primi Caduti della Divisione Val d' Arda
Il 2 giugno al Santuario di Santa Franca si svolgerà una cerimonia per ricordare i primi Caduti della Divisione Val d'Arda, avvenuti il 4 giugno 1944. Sono previsti interventi di alcuni rappresentanti delle comunità coinvolte. Tra i partecipanti ci saranno anche persone di Bettola, Gropparello e Morfasso. La commemorazione include un programma specifico, senza ulteriori dettagli disponibili.
Martedi 2 giugno al Santuario di Santa Franca si terrà la commemorazione dei primi Caduti della Divisione Val d'Arda (4 giugno 1944):- Benvenuto Carini di Bettola- Giuseppe Carini di Bettola- Antonio Rossetti di Gropparello- Eugenio Silva di MorfassoL'incontro avrà luogo con il seguente programma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La Campana dei Caduti a Rovereto (TN)
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Sono passato davanti al [Santa Cruz Boardwalk] attualmente chiuso. Sembra divertente. reddit
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