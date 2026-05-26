A Santa Franca la commemorazione dei primi Caduti della Divisione Val d' Arda

Notizia in breve

Il 2 giugno al Santuario di Santa Franca si svolgerà una cerimonia per ricordare i primi Caduti della Divisione Val d'Arda, avvenuti il 4 giugno 1944. Sono previsti interventi di alcuni rappresentanti delle comunità coinvolte. Tra i partecipanti ci saranno anche persone di Bettola, Gropparello e Morfasso. La commemorazione include un programma specifico, senza ulteriori dettagli disponibili.