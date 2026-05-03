La commemorazione dei caduti di Bolognana

La commemorazione dei caduti di Bolognana si svolge ogni anno per onorare le persone che hanno perso la vita durante la tragedia del 1939, evento che ha segnato profondamente il paese. La cerimonia si tiene in piazza, con la presenza di autorità locali e cittadini, e prevede l’intitolazione di una lapide commemorativa. Sono inoltre deposte corone di fiori e si osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

La commemorazione in ricordo delle vittime della tragedia che nel 1939 colpi al cuore tutta la Valle del Serchio e oltre è un appuntamento immancabile per la comunità di Bolognana, piccola frazione nel comune di Gallicano, che ogni Primo Maggio si ritrova riunita, insieme alle Istituzioni e a tanti cittadini, di fronte al monumento ai Caduti sul Lavoro, che reca inciso ogni nome delle dieci vittime di quel terribile 24 novembre quando una squadra di operai stava lavorando nell’area della centrale idroelettrica di Gallicano e furono travolti dal crollo in una condotta. A ricordare l’importanza di mantenere vivo il monito insito nella stessa...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La commemorazione dei caduti di Bolognana Cuore e memoria a Sabbiuno. Democrazia: cantiere sempre aperto Notizie correlate ‘Giorno del ricordo’, in programma la cerimonia di commemorazione dei martiri delle foibeIn occasione della ricorrenza del ‘Giorno del ricordo’, martedì 10 alle 10 avrà luogo una cerimonia di commemorazione davanti al monumento dedicato... L’obelisco dei Caduti ritrova la memoriaI monumenti, spesso, non sono solo testimoni passivi del tempo che passa, a volte sanno essere riflettori puntati sul passato, pietre d’inciampo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La commemorazione dei caduti di Bolognana; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; La festa del 25 aprile. Da Monte Sole al Pratello fino al corteo antagonista. La commemorazione dei caduti di BolognanaLa commemorazione in ricordo delle vittime della tragedia che nel 1939 colpi al cuore tutta la Valle del Serchio ... lanazione.it Nel Giorno della Memoria presidio per Gaza: gelo della Comunità ebraicaBOLOGNA – Uno strappo avvenuto a pochi minuti dalla fine. Al termine di una mattinata dedicata alle celebrazioni per il Giorno della Memoria. È quanto accaduto ieri in piazza Maggiore, durante le ... bologna.repubblica.it 1 Maggio a Bolognana presso il monumento ai caduti sul Lavoro. Comune di Gallicano - facebook.com facebook