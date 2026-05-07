La giornata di commemorazione per i Caduti della Resistenza

Il Comune di Scansano ha organizzato una giornata di commemorazione dedicata ai Caduti della Resistenza. L’evento ha coinvolto la memoria di Luigi Canzanelli, conosciuto come ’Tenente Gino’, e di Giovanni Conti. La cerimonia si è svolta per ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto durante quel periodo storico. La giornata ha previsto momenti di riflessione e omaggi pubblici ai protagonisti di quegli anni.

Anche il Comune di Scansano rende omaggio ai caduti della Resistenza con una giornata di commemorazione dedicata a Luigi Canzanelli, noto come ’Tenente Gino’, e a Giovanni Conti. L’appuntamento è oggi, a partire dalle 10.30, con una cerimonia che si svolgerà prima a Scansano e poi a Murci, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme all’Anpi locale, in collaborazione con Isgrec, Spi Cgil e Comitato provinciale Anpi ’Norma Parenti’, con la partecipazione anche del Comune di Manciano. La prima parte della mattinata si terrà all’anfiteatro del Parco della Rimembranza di Scansano, dove sarà installata una targa commemorativa in ricordo dei due partigiani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La giornata di commemorazione per i Caduti della Resistenza Liberazione 81, Anpi Trani canta «Bella ciao» Notizie correlate La commemorazione dei caduti di BolognanaLa commemorazione in ricordo delle vittime della tragedia che nel 1939 colpi al cuore tutta la Valle del Serchio e oltre è un appuntamento... Giornata della Liberazione: la mappa degli eventi, le cerimonie per i cadutiArezzo, 25 aprile 2026 – Pe l’81° Anniversario della festa nazionale della Liberazione, sono tanti gli appuntamenti per celebrare il 25 aprile tra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La giornata di commemorazione per i Caduti della Resistenza; Celebrazioni in ricordo dei Martiri del 30 aprile a Collegno e Grugliasco; Il gemellaggio della Resistenza, nel ricordo di Lazzarini; A Manta il ricordo della Liberazione si rinnova con la voce dei ragazzi. La giornata di commemorazione per i caduti della ResistenzaAnche il Comune di Scansano rende omaggio ai caduti della Resistenza con una giornata di commemorazione dedicata a Luigi ... msn.com A Lace il 25 Aprile non è solo celebrazione. Nei luoghi della ResistenzaNella frazione di Donato: partecipazione numerosa tra istituzioni, ANPI e cittadini nel luogo simbolo della Resistenza tra Canavese e Biellese ... giornalelavoce.it Idea Russa, commemorazione dei caduti sovietici al monumento della Resistenza - facebook.com facebook Onore ai caduti della lotta partigiana di resistenza contro il Nazifascismo. Viva la Libertà, Viva il 25 Aprile! “Per molti di noi la guerra era durata vent’anni; nel corso dei quali avevamo visto compagni ed amici fraterni logorarsi nella cospirazione, spegnersi nelle x.com