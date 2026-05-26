A Poggio Imperiale a Firenze si è svolta una riunione dei rappresentanti di tutti i Reparti Mobili della Polizia di Stato. L'evento, che si è tenuto presso la caserma, ha avuto un carattere informale ma ha coinvolto una presenza significativa di ufficiali e agenti. La giornata ha previsto incontri e scambi tra i partecipanti, senza svolgimenti ufficiali o cerimonie formali. Non sono stati annunciati interventi pubblici o comunicati ufficiali in merito all'evento.

Firenze, 26 maggio 2026 – Festa informale ma densa di significato quella andata in scena presso la Caserma di Poggio Imperiale a Firenze, dove si sono ritrovati rappresentanti di tutti i Reparti Mobili della Polizia di Stato per una giornata capace di andare oltre il semplice momento conviviale. A raccontarne lo spirito, con una battuta che ha strappato sorrisi a tutti i presenti, è stato il Comandante Francesco Trozzi, che ha definito l’incontro “un raduno di motociclisti, ma senza la moto.”. Una frase semplice che ha però restituito bene il senso di appartenenza e di fratellanza che lega uomini provenienti da realtà operative diverse ma accomunati dalla stessa missione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Poggio Imperiale la festa dei reparti mobili della polizia

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