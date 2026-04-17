Multe stradali per 1,8 milioni a Foggia Poggio Imperiale sul podio dei comuni che hanno incassato di più
Nel corso del 2025, la città di Foggia ha raccolto circa 1,8 milioni di euro attraverso multe e sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra i comuni con i maggiori incassi da sanzioni, Poggio Imperiale si piazza tra i primi posti, mentre i dati ufficiali mostrano le cifre relative ai pagamenti effettuati dagli automobilisti per violazioni delle norme di circolazione.
Nel 2025, Foggia ha incassato 1,8 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.Guardando alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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