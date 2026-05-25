Paruzzaro riapre l' ufficio postale in piazza Municipio | nuovo look e nuovi servizi

Notizia in breve

L’ufficio postale di Paruzzaro in piazza Municipio ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. Gli interventi hanno aggiornato la sede, che ora offre anche servizi della pubblica amministrazione. La riapertura consente di accogliere i clienti in un ambiente rinnovato e più funzionale. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di lavori o sui nuovi servizi specifici disponibili.