Paruzzaro riapre l' ufficio postale in piazza Municipio | nuovo look e nuovi servizi
L’ufficio postale di Paruzzaro in piazza Municipio ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. Gli interventi hanno aggiornato la sede, che ora offre anche servizi della pubblica amministrazione. La riapertura consente di accogliere i clienti in un ambiente rinnovato e più funzionale. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di lavori o sui nuovi servizi specifici disponibili.
L’ufficio postale di Paruzzaro ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Municipio 2, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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