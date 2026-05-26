A Pianella il congresso comunale di Azione il partito riparte con un direttivo tutto al femminile

A Pianella, il congresso comunale di Azione ha portato alla nomina di un nuovo direttivo composto esclusivamente da donne. La decisione segna un cambiamento nella struttura del partito locale, che si rinnova con un organo dirigente al femminile. La scelta è stata ufficializzata durante la riunione, senza ulteriori dettagli su altre modifiche o candidati. La composizione del nuovo direttivo rappresenta un passo importante per la formazione politica nel territorio.

Nuova fase politica per Azione a Pianella, dove il partito ha rinnovato i propri organismi dirigenti scegliendo un direttivo interamente composto da donne. La novità è emersa al termine del congresso comunale che ha eletto segretario cittadino Loris Di Giovanni.A far parte del nuovo direttivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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