Sfida al congresso Pd Bassi | Il partito torni a essere luogo di dibattito

Da ieri è ufficiale la candidatura di Giacomo Bassi a segretario provinciale del Partito Democratico, dopo che nelle scorse settimane si era parlato di questa possibilità. L'annuncio arriva mentre si attende una risposta da parte delle altre componenti del partito, che finora non hanno ancora preso una posizione ufficiale. La proposta di Bassi punta a riportare il partito a un ruolo più incisivo nel dibattito interno.

In attesa che le altre componenti del partito smuovano le acque, da ieri, come anticipato da La Nazione, è ufficiale l’ipotesi di candidatura a segretario provinciale del Pd di Giacomo Bassi. L’ex sindaco di San Gimignano, attuale governatore della Misericordia sotto le torri, è proposto dal gruppo che si riconosce nel documento ’ Radici nel futuro ’. Firmatari: Fabio Ceccherini, Franco Gallerini, Iacopo Armini, Claudio Galletti, Raffaele Susini, Pierpaolo Mugnaini, Massimo Bernazzi, Luigi Dallai, Guido Leoncini, Giulio Carli, Andrea Butini, Giacomo Bassi, Massimo Bianciardi, Antonio Balenzano, Marcello Bonechi, Claudio Calossi. Bassi, chi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfida al congresso Pd. Bassi: "Il partito torni a essere luogo di dibattito" Verso il congresso Pd ’Radici nel futuro’. L’ex sindaco Bassi candidato segretarioMentre Nico Bartalini prosegue nel lavoro per sostenere la sua candidatura, Fabrizio Nepi è ancora un’opzione sul tavolo, l’area riformista vara un... Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del congresso PD, Iavarone: “Scelgo di non rinnovare l’iscrizione al partito”Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Iavarone, Sindaco del Comune di Pannarano e candidato al...