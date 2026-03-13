Casarino, segretario dell’ente camerale, ha scelto di aderire ad Azione, il partito guidato da Calenda. L’annuncio ufficiale è arrivato poche settimane fa, con una semplice comunicazione online. La decisione ha suscitato attenzione e discussioni tra chi segue da vicino le dinamiche politiche locali e nazionali. La sua adesione rappresenta un passo importante per il partito nella regione.

L’adesione è arrivata con un click, poche settimane fa, ma ha inevitabilmente travalicato i confini digitali trovano terreno fertile nelle piazze reali, dove da tempi non sospetti si parla anche di possibili candidature in viste delle prossime elezioni amministrative del capoluogo, previste nella primavera del 2027. Marco Casarino segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha aderito ad Azione, il partito fondato e guidato da Carlo Calenda. Casarino, che da alcuni anni aveva deciso di non rinnovare la tessera del Partito democratico, non ha ovviamente alcun incarico politico all’interno del partito, la cui segreteria spezzina peraltro risulta al momento commissariata dopo le dimissioni che avevano caratterizzato la sede spezzina la scorsa estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casarino è passato ad Azione. Il segretario dell’ente camerale aderisce al partito di Calenda

