A Piana delle Orme torna Elettron
A Piana delle Orme si è riaperta la mostra mercato Elettron, dedicata a elettronica, informatica e radioamatori. L’evento, organizzato dal 773 Radio Group, si svolge nell’area espositiva del museo. La manifestazione è tornata a essere un punto di incontro per professionisti, appassionati e curiosi del settore, attirando visitatori interessati a prodotti e novità nel campo dell’elettronica. La fiera si tiene regolarmente e presenta esposizioni di apparecchiature e tecnologie.
Torna un appuntamento amato e atteso presso l’area espositiva del Museo di Piana delle Orme: Elettron, la mostra mercato dedicata al mondo dell’elettronica, informatica e radioamatori, organizzata dal 773 Radio GroupUn punto di riferimento per esperti e appassionati del settore e per i semplici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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