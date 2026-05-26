A Piana delle Orme torna Elettron

Notizia in breve

A Piana delle Orme si è riaperta la mostra mercato Elettron, dedicata a elettronica, informatica e radioamatori. L’evento, organizzato dal 773 Radio Group, si svolge nell’area espositiva del museo. La manifestazione è tornata a essere un punto di incontro per professionisti, appassionati e curiosi del settore, attirando visitatori interessati a prodotti e novità nel campo dell’elettronica. La fiera si tiene regolarmente e presenta esposizioni di apparecchiature e tecnologie.