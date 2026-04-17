Piana delle Orme nei giorni festivi | area picnic ingresso ridotto al museo e mostra di Mattoncini Lego

Durante i giorni festivi, Piana delle Orme amplia le attività rivolte ai visitatori, offrendo un’area picnic aperta e un ingresso scontato al museo. Viene inoltre allestita una mostra dedicata ai Mattoncini Lego, creando un’occasione per coinvolgere famiglie e appassionati in un’offerta variegata. Questi eventi si inseriscono nel programma di momenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento durante i fine settimana prolungati.

In questo periodo di giorni festivi e week end lunghi Piana delle Orme moltiplica l’offerta culturale e di intrattenimento per i suoi visitatori.Area PicNic e ingresso ridotto al MuseoC’è una bella iniziativa per tutti quelli che vorranno passare le giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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