Onde Antiche Suoni che Ispirano | a Piana delle Orme la I edizione della mostra scambio

A Piana delle Orme si tiene la prima edizione di Onde Antiche, Suoni che Ispirano, una mostra scambio dedicata alla radio d'epoca, al collezionismo e all’elettronica vintage. L’evento è organizzato da Franco Nervegna IZ0THN e coinvolge appassionati e collezionisti del settore. La manifestazione si svolge in un contesto di interesse crescente per il mondo delle apparecchiature storiche e dei dispositivi d’epoca.

Sarà un momento di confronto tra appassionati ed esperti del settore durante il quale trovare pezzi rari che non sono presenti nemmeno sulle piattaforme digitali più fornite. Pezzi unici come il pezzo dimenticato in cantina, la curiosità introvabile o quella valvola specifica necessaria per restaurare una vecchia radio mantenendone l'integrità da collezione. Negli spazi interni ed esterni all'area espositiva si potranno visitare svariati stand, tra questi anche quello dedicato al surplus militare e all'elettronica d'avanguardia, Tra le varie iniziative c'è inoltre l'attivazione del Diploma Permanente Museo Storico Piana delle Orme II0MPO a cura del 773 Radio Group.