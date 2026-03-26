Un cantante annuncia le date del suo nuovo tour estivo, che partirà il 9 maggio 2026, poco dopo aver partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”. La tournée, intitolata “Live Estate 2026”, si svolgerà durante la stagione calda e comprende le prime date ufficiali. La notizia arriva pochi giorni dopo l'esibizione sul palco sanremese dell'artista.

Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga guarda già alla prossima stagione live e annuncia le prime date di “Live Estate 2026”, il nuovo tour estivo che prenderà il via il 9 maggio 2026. Un ritorno sul palco atteso dal pubblico, che anticipa anche la tournée autunnale “Live Teatri 2026”, prevista tra ottobre e novembre nei principali teatri italiani. Il nuovo calendario estivo conferma ancora una volta il legame profondo tra Renga e la dimensione del live, da sempre uno degli spazi in cui la sua voce e il suo repertorio trovano la forma più intensa e diretta. Dopo il... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Renga annuncia “Live Estate 2026”: il tour parte il 9 maggio dopo Sanremo

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